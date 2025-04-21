Der Alte
Folge 15: Das Puzzle
59 Min.Ab 12
Peter Gast, ein vorbestrafter Ganove, entdeckt bei einem Einbruch die Leiche der Wohnungsinhaberin Ludmilla Gerber. Gast wird verhaftet, und Hauptkommissar Kress glaubt, einen mehrfachen Frauenmörder gefasst zu haben. Anwalt Jürgen Luban dagegen ist von Gasts Unschuld überzeugt
Der Alte
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises