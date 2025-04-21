Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Grenzenlos

Staffel 8Folge 17
Folge 17: Grenzenlos

60 Min.Ab 12

Jan Teutloff, Chemiker aus Rostock, reist nach München, um der Hoppe AG seine Erfindung zu verkaufen. Dort trifft er überraschend seinen Ex-Mitarbeiter Paul Rauschenberg wieder, der 1989 aus der DDR geflüchtet ist. Tage später wird Teutloff ermordet aufgefunden. 50.000 Mark Anzahlung fehlen.

