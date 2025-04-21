Der Alte
Folge 19: Der verlorene Sieg
59 Min.Ab 12
Vor fünf Jahren ist Friedhelm Maus wegen Vergewaltigung und Tötung einer Frau verurteilt worden. In einem aufsehenerregenden Wiederaufnahmeverfahren hat Anwalt Martin Bertold erreicht, daß sein Mandant für unschuldig erklärt wurde. Die beiden genießen ihren Triumph vor den Presse- und Rundfunkleuten. Am nächsten Tag wird im Park die Leiche einer Krankengymnastin gefunden. Hauptkommissar Leo Kress stellt schon bald fest: Der Tathergang weist auffällige Parallelen zu dem "Fall Maus" auf!
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises