Lange Schatten

KultKrimiStaffel 8Folge 21
Folge 21: Lange Schatten

60 Min.Ab 12

Clara fliegt von Berlin nach München, um mit ihrem Ziehvater Otto von Lengsfeld etwas zu besprechen. Sie kommt nie dort an. Denn sie fuhr zunächst zum Bootshaus der Familie - und wurde in ihrer Segeljolle erschossen. Hauptkommissar Kress macht bei den Recherchen unter Claras persönlichen Utensilien einen interessanten Fund.

