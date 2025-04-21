Der Alte
Folge 21: Lange Schatten
60 Min.Ab 12
Clara fliegt von Berlin nach München, um mit ihrem Ziehvater Otto von Lengsfeld etwas zu besprechen. Sie kommt nie dort an. Denn sie fuhr zunächst zum Bootshaus der Familie - und wurde in ihrer Segeljolle erschossen. Hauptkommissar Kress macht bei den Recherchen unter Claras persönlichen Utensilien einen interessanten Fund.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Alte
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises