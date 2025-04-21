Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Tod eines Beerdigungsunternehmers

Staffel 8Folge 5
Tod eines Beerdigungsunternehmers

Folge 5: Tod eines Beerdigungsunternehmers

59 Min.Ab 12

Der Besitzer eines Bestattungsunternehmens Fritz Schneewald wird eines Tages erschossen in seinem Büro aufgefunden. Zunächst deutet alles auf Selbstmord hin, doch Leo Kress findet bald Motive für einen Mord bei zwei Angestellten Schneemanns, seiner Frau und dem Sohn seiner ersten, verstorbenen Frau.

