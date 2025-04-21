Der Alte
Folge 9: Der Verlierer
60 Min.Ab 12
Ein Schrotthändler heuert für viel Geld einen Killer an, der seine Frau ermorden soll, weil die ihn erpresst. Dummerweise verliebt sich Peer Jakobson in sein Opfer, die attraktive Vera Mantell. Am Ende ist seltsamerweise der Schrotthändler tot, und seine Frau lebt, und der Alte muss den ganzen Schlamassel aufklären.
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises