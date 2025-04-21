Der Alte
Folge 17: Babysitter
"Ist danach ein Auto weggefahren?" will Kripokommissar Johnson wissen. Der Grundstücksnachbar der Familie Raul verneint diese Frage. Er habe nur Schüsse gehört und gleichzeitig Geräusche einer splitternden Fensterscheibe. Ein ganzes Magazin sei leergeschossen worden, wie Hauptkommissar Kress von seinem Spurenexperten Riedmann erfährt. Die Todesschüsse galten der 23jährigen Laura Clemens, die sich an diesem Abend im Haus der Rauls als Babysitter aufgehalten hatte. Edith und Jörg Raul, das wurde ebenfalls vom Nachbarn bemerkt, seien getrennt fortgefahren. Doch der Autohändler und seine Frau haben ein Alibi. Und Lauras Freund Ulrich Ploen, der noch am Vormittag von ihr samt Habe vor die Tür gesetzt wurde? Hat sich der Student dafür rächen wollen?
