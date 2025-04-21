Der Alte
Folge 18: Die Übermacht
Patrick Schwedt hatte seine Stiefmutter auf eine Party zu Freunden der Familie Hartmanns begleitet. Auch sein Vater war eingeladen. Harald Schwedt zog es jedoch vor, zu Hause zu bleiben. Zweimal beteuert Helga Schwedt gegenüber Hauptkommissar Kress, habe sie ihren daheimgebliebenen Mann von der Party aus angerufen. Das letzte Mal gegen 23 Uhr. Als sich da jedoch nur der Anrufbeantworter einschaltet, sei sie im Glauben gewesen, ihr Mann habe sich bereits schlafen gelegt. Doch nun erfährt sie von der Kripo, daß er um diese Zeit schon nicht mehr am Leben war. Die polizeilichen Ermittlungen ergeben, daß der 65jährige Geschäftsmann zuerst die Kellertreppe heruntergestoßen und anschließend erschossen wurde.
