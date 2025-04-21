Der Alte
Folge 22: Tödliche Wege
Dr. Bernsdorf hat gewußt, daß ihm Gefahr droht, sobald Dieter Pflüger erst wieder auf freiem Fuß ist. Auch Hauptkommissar Kress rechnet mit einem erneuten Mordversuch, nachdem der erste fehlgeschlagen war und der Attentäter dafür bestraft wurde. Pflügers Motiv: Er gab dem Arzt die Schuld am Tod seiner Frau. Heute ist der Tag seiner Haftentlassung, und vorsorglich hat Kress Bernsdorfs Haus unter Beobachtung gestellt. Und dennoch: der Mord passiert! Warum hat Dr. Bernsdorf die polizeilichen Auflagen mißachtet, sein Haus auf keinen Fall zu verlassen? Wurde er unter einem Vorwand von Pflüger telefonisch nach draußen gelockt? Zu spät bemerkten die ihn bewachenden Beamten, daß er sein Haus, außerhalb ihres Blickfeldes, verließ.
