Der Alte
Folge 9: Der dritte Versuch
Einen Abschiedsbrief hat Suanne Wächter nicht hinterlassen. Sie lag, als sie von ihrem Ehemann gefunden wurde, tot in der Badewanne. Im Wasser ihr Föhn. War es ein tragischer Unglücksfall? Oder wurde die 40jährige ermordet, auch wenn diesem Vorfall, wie Hauptkommissar Kress ermittelt, zwei frühere Selbstmordversuche vorausgegangen waren? Susanne Wächters Privatvermögen war beträchtlich. Durch ihren Bruder Urs Brandner erfährt die Kripo, daß die ehelichen Beziehungen zu ihrem Mann Abbi, der eine Geliebte hat, seit langem abgekühlt waren. Angeblich hegte sie Scheidungsabsichten. Hatte Abbi Wächter davor Angst? Dessen Schwager Urs rückt plötzlich mit einem Abschiedsbrief seiner Schwester heraus. Er stammt noch aus der Zeit, als ihr erster Suizidversuch fehlgeschlagen war. Aber auch die Polizei findet einen Brief Susannes. Also doch Selbstmord, und der Fall wäre gelöst? Kress geht eher von Mord aus" 1992 hergestellt
