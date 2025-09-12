Der Alte: Das perfekte GlückJetzt kostenlos streamen
Der Alte
Folge 18: Der Alte: Das perfekte Glück
Promi-Friseur Viktor Schubert stirbt bei einem Sturz aus dem fünften Stock. Während er fällt, regnet es um ihn herum Geldscheine. Wie die Ermittlungen ergeben, führte das Opfer gemeinsam mit seiner Schwester Nora einen Friseursalon. Die Geschwister lebten auch gemeinsam in der Wohnung, in der er verunglückt ist. Während die beiden ein äußerst inniges Verhältnis hatten, scheint für ihre Liebschaften anderes zu gelten. Erst vor kurzem war es zu einem heftigen Streit zwischen Viktor und Noras Verlobtem gekommen. Besetzung: Jan-Gregor Kremp (Hauptkommissar Richard Voss) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Ludwig Blochberger (Tom Kupfer) Christina Rainer (Franziska Sommerfeld) Franziska Petri (Nora Schubert) Anian Zollner (Justus Neumann) Karl Knaup (Bärendoktor) Regie: Esther Wenger Drehbuch: Claus Stirzenbecher Kamera: Roman Nowocien Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein, Eberhard Schoener Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri
