Der Alte

Der Alte: Gerechtigkeit

ORF2Staffel 1Folge 25vom 07.11.2025
Der Alte: Gerechtigkeit

60 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Als sich Oberstaatsanwalt Gerd Röhler nach einer Feier in seine Hotelsuite zurückziehen will, trifft er dort auf seinen Mörder. Ein genauer Blick auf die Überwachungsvideos offenbart Verstörendes. Darauf ist ein erster Mordversuch zu sehen, der allerdings fehlgeschlagen ist. Zu den Gästen des Hotels zählt überraschenderweise auch Stefan Dombach. Wegen eines zu milden Urteils war er verärgert über Röhler. Ein eher gespaltenes Verhältnis zum Toten hatten aber auch dessen jüngerer Bruder Franz sowie Ehefrau Laura. Alle Hände voll zu tun also für Hauptkommissar Voss und sein Team. Besetzung: Jan-Gregor Kremp (Hauptkommissar Richard Voss) Philipp Hochmair (Franz Röhler) Ann-Kathrin Kramer (Laura Röhler) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Ludwig Blochberger (Tom Kupfer) Christina Rainer (Franziska Sommerfeld) Thimo Meitner (Lennard Wandmann) Heikko Deutschmann (Gerd Röhler) Sebastian Ströbel (Stefan Dombach) Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Claus Stirzenbecher Kamera: Anton Klima Musik: Titus Vollmer Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri

