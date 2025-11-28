Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Der Alte: Amalia

ORF2Staffel 1Folge 27vom 28.11.2025
Der Alte: Amalia

Der Alte: AmaliaJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 27: Der Alte: Amalia

59 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Das 'Monaco Streichquartett' hat weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Umso größer ist daher der Schock, als der erste Geiger ermordet wird. Wie Voss' Team feststellt, war das Opfer ein Schürzenjäger und geblendet von seinem Ruhm. Zugleich verwundert es, woher der enorme Reichtum des Toten kam. Da bringt eine Ex-Geliebte des Geigers die Ermittler auf eine heiße Spur: Bei einem Brand in der Weimarer Bibliothek vor ein paar Jahren sind wertvolle Originalsätze von Mozart und Brahms verschwunden. Besetzung: Jan-Gregor Kremp (Hauptkommissar Richard Voss) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Ludwig Blochberger (Tom Kupfer) Christina Rainer (Franziska Sommerfeld) Tim Bergmann (Paul Winterberg) Thimo Meitner (Lennard Waldmann) Stephanie Japp (Lilli Stolz) Odine Johne (Nina Keppler) Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Boris Gullotta Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
ORF2
Der Alte

Der Alte

Alle 1 Staffeln und Folgen