Der Alte
Folge 27: Der Alte: Amalia
Das 'Monaco Streichquartett' hat weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Umso größer ist daher der Schock, als der erste Geiger ermordet wird. Wie Voss' Team feststellt, war das Opfer ein Schürzenjäger und geblendet von seinem Ruhm. Zugleich verwundert es, woher der enorme Reichtum des Toten kam. Da bringt eine Ex-Geliebte des Geigers die Ermittler auf eine heiße Spur: Bei einem Brand in der Weimarer Bibliothek vor ein paar Jahren sind wertvolle Originalsätze von Mozart und Brahms verschwunden. Besetzung: Jan-Gregor Kremp (Hauptkommissar Richard Voss) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Ludwig Blochberger (Tom Kupfer) Christina Rainer (Franziska Sommerfeld) Tim Bergmann (Paul Winterberg) Thimo Meitner (Lennard Waldmann) Stephanie Japp (Lilli Stolz) Odine Johne (Nina Keppler) Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Boris Gullotta Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick