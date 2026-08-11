Von Ligurien nach UmbrienJetzt kostenlos streamen
Der Apennin - Italiens Naturparadies
Folge 2: Von Ligurien nach Umbrien
43 Min.Folge vom 11.08.2026
Wer Italien und seine Kultur verstehen will, muss nicht nach Rom oder Mailand fahren. Eine Reise durch die Serpentinen des nördlichen Apennins reicht völlig aus, um zu verstehen, wo das wahre Herz Italiens schlägt: Genau hier - in den grünen Wäldern, in den verlassenen Dörfern und der sanften Hügel-Landschaft.
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Der Apennin - Italiens Naturparadies
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