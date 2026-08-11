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Der Apennin - Italiens Naturparadies

Von Ligurien nach Umbrien

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 11.08.2026
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Der Apennin - Italiens Naturparadies

Folge 2: Von Ligurien nach Umbrien

43 Min.Folge vom 11.08.2026

Wer Italien und seine Kultur verstehen will, muss nicht nach Rom oder Mailand fahren. Eine Reise durch die Serpentinen des nördlichen Apennins reicht völlig aus, um zu verstehen, wo das wahre Herz Italiens schlägt: Genau hier - in den grünen Wäldern, in den verlassenen Dörfern und der sanften Hügel-Landschaft.

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