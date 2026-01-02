Der Atem des Himmels
Folge 3: Der Atem des Himmels
Die 41-jährige Erna von Gaderthurn verlässt nach dem Tod ihres Vaters im Frühling 1953 das Südtiroler Schloss ihrer Familie. Sie zieht nach Blons in Vorarlberg, wo sie die Stelle als Lehrerin übernimmt. In der kleinen Berggemeinde sorgt die feine Dame bereits bei ihrer Ankunft für Aufsehen. Auch Baron von Kessel ist von ihr angetan. Erna fühlt sich aber mehr zu ihrem Kollegen Eugenio hingezogen, der mit von Kessel in Konflikt gerät. Der Baron weigert sich nämlich, auf seinen Ländereien Lawinenzäune errichten zu lassen, die das Dorf vor einer Katastrophe schützen könnten. Besetzung: Beatrix Bilgeri (Erna von Gaderthurn) Jaron Löwenberg (Eugenio Casagrande) Gerd Böckmann (Baron von Kessel) Ernst Konarek (Bürgermeister) Krista Stadler (Ernas Mutter) Julia Gschnitzer (Mutter des Barons) Laura Bilgeri (Pia) Regie: Reinhold Bilgeri Drehbuch: Reinhold Bilgeri Bildquelle: ORF/ZDF/Christian Schramm
