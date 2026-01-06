Der Bergdoktor (1/8): NeuanfängeJetzt kostenlos streamen
Ein Neuanfang in Ellmau wird für Familie Meindl zum Albtraum: Eine erschütternde Wahrheit bedroht nicht nur das Leben der Kinder, sondern stellt ihre Eltern vor eine Entscheidung, die alles verändern könnte. Inhalt: Rolf Pflüger hat nach einem Streit mit seiner Tochter einen tödlichen Herzinfarkt erlitten. Von Schuldgefühlen geplagt, führt Caro von nun an die Geschäfte der Firma. Vor einem Neuanfang steht auch Clara Meindl mit ihren Kindern. Zu dritt lässt sich die Familie in Ellmau nieder. Als Claras Tochter Mia ungewöhnlich hohes Fieber bekommt und kurz darauf auch ihr älterer Bruder Noah auf einen Erreger immunologisch überreagiert, schrillen bei Bergdoktor Martin Gruber die Alarmglocken. Besetzung: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Barbara Lanz (Caro Pflüger) Wolfram Berger (Rolf Pflüger) Hilde Dalik (Karin Bachmeier) Ylvi Unertl (Sophie Gruber) Kathrin von Steinburg (Clara Meindl) Regie: Nikolai Müllerschön Drehbuch: Marc Hillefeld, Philipp Roth Kamera: Tobias Meik Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger
