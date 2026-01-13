Der Bergdoktor (2/8): HöhenflugJetzt kostenlos streamen
Der Bergdoktor Staffel 19
Folge 2: Der Bergdoktor (2/8): Höhenflug
Caro trifft die Entscheidung ihres Vaters völlig unvorbereitet und reißt alte Wunden auf. Während Lilli mit der neuen Verantwortung kämpft, stellt ein unerwarteter Zwischenfall auch Martin vor große Herausforderungen. Inhalt: Caro gerät in eine tiefe innere Krise. nachdem klar wird, wer den Großteil von Rolf Pflügers Betrieb erhält. Es verletzt sie sehr, dass ihr Vater nicht sie, sondern Lilli als seine Nachfolgerin vorgesehen hat. Enttäuscht und verbittert zieht sich Caro zurück und übersieht dabei, dass Lilli der Verantwortung für die Betriebsführung kaum gewachsen ist. Gleichzeitig kümmert sich Martin um eine erkrankte Pilotin, die mit ihrem Segelflugzeug auf der Alm seiner Mutter notlanden musste. Aus finanzieller Not ist die Frau gezwungen, unermüdlich zu arbeiten. Besetzung: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Barbara Lanz (Caro Pflüger) Hilde Dalik (Karin Bachmeier) Jaschka Lämmert (Charlie Eggers) Mark Keller (Dr. Alexander Kahnweiler) Regie: Nikolai Müllerschön Drehbuch: Björn Firnrohr Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger
