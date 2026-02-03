Der Bergdoktor (5/8): SchmelzpunkteJetzt kostenlos streamen
Der Bergdoktor Staffel 19
Folge 6: Der Bergdoktor (5/8): Schmelzpunkte
Martin Gruber erkennt, dass seine Patientin unter der Last von Pflege, Existenzsorgen und Erschöpfung langsam zusammenbricht. Als eine ernste Diagnose alles zuspitzt, muss der Bergdoktor eindringlicher denn je handeln. Inhalt: Künstlerin Anni Kofler gerät durch Pflegeverantwortung und finanzielle Sorgen zunehmend an ihre Grenzen. Als medizinische Befunde eine ernsthafte Erkrankung nahelegen, greift Martin ein und drängt sie, ihre Gesundheit nicht weiter zu riskieren – während sich im Dorf weitere persönliche Konflikte zuspitzen. Besetzung: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Barbara Lanz (Caro Pflüger) Hilde Dalik (Karin Bachmeier) Frédéric Brossier (David Kästner) Luise Helm (Anni Kofler) Monika Wegener (Melanie Kofler) Regie: Kerstin Ahlrichs Drehbuch: Marvin Machalett, Maria Perlet und Philipp Roth Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger
