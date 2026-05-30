Der Bergdoktor (1/14): Freier FallJetzt kostenlos streamen
Der Bergdoktor Staffel 4
Folge 14: Der Bergdoktor (1/14): Freier Fall
Martin ist außer sich vor Sorge: Andrea liegt im Koma und ringt um ihr Leben. Um Dr. Kahnweiler zu Rate zu ziehen, lässt sie Martin kurzerhand nach Hall überstellen. Andreas Zustand verschlechtert sich jedoch rapide, sodass eine Not-OP anberaumt werden muss. Für Martin beginnen bange Stunden. Inzwischen können Hans und Klara ihren Frust über die geplatzte Hochzeit kaum verbergen. Als dann auch noch unverhofft Klaras Ex-Mann vor der Tür steht, ist die ohnehin gedrückte Stimmung endgültig im Keller. Besetzung: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Natalie O'Hara (Susanne Dreiseitl) Siegfried Rauch (Dr. Roman Melchinger) Sophia Thomalla (Nicole Schneider) Tessa Mittelstaedt (Dr. Andrea Junginger) Regie: Dirk Pientka Bildquelle: ORF/ZDF/Thomas R. Schumann
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