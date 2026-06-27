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Der Bergdoktor Staffel 4

Der Bergdoktor (9/15): Kein Zurück

ORF IIIStaffel 1Folge 22vom 27.06.2026
Der Bergdoktor (9/15): Kein Zurück

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Der Bergdoktor Staffel 4

Folge 22: Der Bergdoktor (9/15): Kein Zurück

44 Min.Folge vom 27.06.2026

Die Belastung bei den Grubers wächst: Hans muss sich weiter schonen und verliert zunehmend seinen Antrieb, während die Familie an ihre Grenzen kommt. Ein Angebot von Bauer Distelmeier bringt neue Hoffnung. Gleichzeitig wird ein gemeinsames Abendessen von Martin und Dr. Lena Imhoff durch einen ungebetenen Gast gestört. Besetzung: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Natalie O’Hara (Susanne Dreiseitl) Siegfried Rauch (Roman Melchinger) Pia Baresch (Lena Imhoff) Mark Keller (Dr. Alexander Kahnweiler) Sophia Thomalla (Nicole Schneider) Regie: Esther Wenger Bildquelle: ORF/ZDF/Thomas R. Schumann

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