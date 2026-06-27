Der Bergdoktor (9/15): Kein ZurückJetzt kostenlos streamen
Der Bergdoktor Staffel 4
Folge 22: Der Bergdoktor (9/15): Kein Zurück
Die Belastung bei den Grubers wächst: Hans muss sich weiter schonen und verliert zunehmend seinen Antrieb, während die Familie an ihre Grenzen kommt. Ein Angebot von Bauer Distelmeier bringt neue Hoffnung. Gleichzeitig wird ein gemeinsames Abendessen von Martin und Dr. Lena Imhoff durch einen ungebetenen Gast gestört. Besetzung: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Natalie O’Hara (Susanne Dreiseitl) Siegfried Rauch (Roman Melchinger) Pia Baresch (Lena Imhoff) Mark Keller (Dr. Alexander Kahnweiler) Sophia Thomalla (Nicole Schneider) Regie: Esther Wenger Bildquelle: ORF/ZDF/Thomas R. Schumann
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick