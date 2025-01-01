Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Bulle und das Biest

SAT.1Staffel 1Folge 1
Folge 1: Das Biest

45 Min.Ab 12

Voll auf die Zwölf! Kommissar Elias Decker macht sich zum Gespött des Mordkommissariats, als er bei einer Verfolgungsjagd durch Berlin von einem Hund regelrecht flachgelegt wird. Decker muss den Bullmastiff, den er als Drogenkurier dingfest machen wollte, dann auch noch gegen seinen Willen mit in seine Junggesellenbude nehmen. Nun müssen die beiden Dickköpfe wohl oder übel erst einmal miteinander klarkommen ...

