Der Bulle und das Biest
Folge 3: Hundeschule
44 Min.Ab 12
Ausgebellt! Die Besitzerin einer Hundeschule wird auf offener Straße erschossen. Kommissar Elias Decker, sein treuer Gefährte Rocky und Kommissarin Caro Belzig machen sich auf die Suche nach dem Mörder und dabei offenbart sich ihnen weit mehr als kuriose Arten der Eheführung. Außerdem funkt es inzwischen nicht nur ordentlich zwischen Elias und seiner Nachbarin Sarah, sondern auch Rocky entdeckt seine weiche Seite ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Bulle und das Biest
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bantry Bay Productions GmbH