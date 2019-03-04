Der Bulle und das Biest
Folge 9: Karma
44 Min.Folge vom 04.03.2019Ab 12
Ein schlechter Scherz? Der bekannte Internet-Mogul und Multimillionär Patrick Körner hat eine anonyme Morddrohung erhalten. Ein sekundengenauer Countdown lässt den Kommissaren Elias Decker und seiner Kollegin Caro Belzig jedoch wenig Zeit, dem Täter auf die Spur zu kommen. Mit der Unterstützung des SEKs und Rocky stoßen die Ermittler plötzlich auf eine heiße Spur und können kaum glauben, zu wem diese führt.
