Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 18.03.2025: Alles außer Ordnung
43 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12
Hausbootbesitzer Jürgen hat einen Weinkeller bestellt, den er im Erholungsparadies vergraben will. Der Rebensaft ist unter der Erde bestens aufgehoben, weil er dort weniger Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Aber der Bautrupp hat seine liebe Mühe mit dem Ungetüm. Und Jürgen hätte die Aktion mit den Betreibern des „Himmelreichs“ absprechen sollen? Im Biergarten wird derweil der Brunnen repariert. Ist Tischler Paul der richtige Mann für diesen Job? Und die Dauercamper wollen an der Südküste Flagge zeigen. Dort soll eine bunte Fahne den Strand schmücken.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.