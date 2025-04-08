Fahnen, Furcht und FehlversucheJetzt kostenlos streamen
Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 08.04.2025: Fahnen, Furcht und Fehlversuche
43 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12
Eine Event-Location mit Anlegeplätzen, Terrasse und eigener Küche: Das Langzeitprojekt „Seebrücke“ hält den Familien-Clan auf Trab. Bei den Bauarbeiten haben Roger Groß und seine Söhne in Brandenburg mit Widrigkeiten zu kämpfen. Und langsam geht den Betreibern der Freizeitoase das Geld aus. An der Südküste wird der neue Fahnenmast im Boden versenkt. Doch beim Entrollen des Banners erleben die Dauercamper eine böse Überraschung. Und auf dem Spielplatz läuft es auch nicht rund. Die gelieferte Menge Holz für die Umrandung sieht verdächtig klein aus.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.