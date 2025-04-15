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Der Camping Clan - Alles für den Platz

O'zapft oder abgebrannt?

DMAXFolge vom 15.04.2025
O'zapft oder abgebrannt?

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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Folge vom 15.04.2025: O'zapft oder abgebrannt?

44 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12

Der Bautrupp stellt auf dem Gelände der Freizeitoase ein 1000-Personen-Zelt auf, denn in Kürze wird dort nach fünf Jahren Pause wieder das Oktoberfest gefeiert. Gastro-Chef Maximilian hat zudem Container bestellt, denn die Räumlichkeiten des Restaurants reichen für ein Event dieser Größenordnung bei weitem nicht aus. Der Familien-Clan geht bei der „Campingplatz-Wiesn“ mit mehreren Zehntausend Euro in Vorleistung. Sollten die Gäste ausbleiben, droht ein finanzielles Debakel. Im „Himmelreich“ wird außerdem der „Eisfasskönig“ oder die „Eisfasskönigin“ gesucht.

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