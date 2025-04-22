Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Camping Clan - Alles für den Platz

Gegen den Sturm

DMAXFolge vom 22.04.2025
Gegen den Sturm

Gegen den SturmJetzt kostenlos streamen

Der Camping Clan - Alles für den Platz

Folge vom 22.04.2025: Gegen den Sturm

45 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12

Der Familien-Clan gibt kurz vor dem Ende der Campingsaison Vollgas. An der Seebrücke wird die Treppe umgedreht. Bei 30 Knoten Windstärke könnte der schwebende Stahlkoloss dem Bautrupp gefährlich werden. Dementsprechend angespannt ist die Stimmung. William setzt außerdem die Ausbildung seiner Platzwarte fort. Dazu gehört auch die Wartung der Arbeitsgeräte. Die Hebebühne ist bei vielen Aufgaben auf dem Areal äußerst hilfreich. Doch für Menschen mit Höhenangst mutiert die Plattform zum Endgegner. Der Ausflug über den Baumwipfeln wird zur Mutprobe.

Alle verfügbaren Folgen