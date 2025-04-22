Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 22.04.2025: Gegen den Sturm
45 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12
Der Familien-Clan gibt kurz vor dem Ende der Campingsaison Vollgas. An der Seebrücke wird die Treppe umgedreht. Bei 30 Knoten Windstärke könnte der schwebende Stahlkoloss dem Bautrupp gefährlich werden. Dementsprechend angespannt ist die Stimmung. William setzt außerdem die Ausbildung seiner Platzwarte fort. Dazu gehört auch die Wartung der Arbeitsgeräte. Die Hebebühne ist bei vielen Aufgaben auf dem Areal äußerst hilfreich. Doch für Menschen mit Höhenangst mutiert die Plattform zum Endgegner. Der Ausflug über den Baumwipfeln wird zur Mutprobe.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.