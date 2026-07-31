Staffel 1Folge 2vom 31.07.2026
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Der Clown und der Candyman - Im Netz der Serienkiller
Folge 2: Episode 2
43 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 16
Unter dem Haus von John Wayne Gacy werden die Leichen von 29 jungen Männern gefunden. Der 36-Jährige geht als "Killerclown" in die Geschichte ein, da er als Clown bei Festen und Geburtstagen auftrat. Neue Hinweise lassen den Schluss zu, dass Gacy Mitglied eines abscheulichen Pädophilen-Rings war.
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Der Clown und der Candyman - Im Netz der Serienkiller
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Genre:Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Cineflix International