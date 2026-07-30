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Episode 4

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Der Clown und der Candyman - Im Netz der Serienkiller

Folge 4: Episode 4

43 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 16

John David Norman ist der Drahtzieher eines US-weiten Pädophilen-Rings, dessen Reichweite die Ermittler schockiert. Unterdessen gibt es aus der Forensik neue Hinweise um die Identität der bislang namenlosen Opfer der Serienmörder Gacy und Corll.

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Der Clown und der Candyman - Im Netz der Serienkiller
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Der Clown und der Candyman - Im Netz der Serienkiller

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