ORF2Staffel 1Folge 1vom 25.02.2026
88 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Der schwäbische Fleischermeister Fidelis überlebt wie durch ein Wunder den Ersten Weltkrieg. Nach der Rückkehr von der Front macht er ein Versprechen wahr, das er einem gefallenen Soldaten gab, und heiratet dessen schwangere Verlobte Eva. Doch die Wirtschaftskrise raubt Fidelis die Lebensgrundlage. Er muss auswandern. Mit einem Koffer voller Würste bricht er in die USA auf. Die Suche nach Arbeit treibt auch Delphine ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die begabte Artistin hofft, dauerhaft im Zirkus unterkommen zu können. Der Weg in eine gesicherte Zukunft ist jedoch gepflastert mit Stolpersteinen. Besetzung: Jonas Nay (Fidelis Waldvogel) Aylin Tezel (Delphine) Leonie Benesch (Eva) Claudia Kottal (Clarisse Straub) Gerhard Liebmann (Dr. Hagenau) Martin Leutgeb (Sheriff Hock) Sylvester Groth (Robert) Vladimir Korneev (Cyprian) Therese Hämer (Tante Lore) Regie: Uli Edel Bildquelle: ORF/Constantin Film/MOOVIE GmbH/Walter Wehner

ORF2
