ORF2Staffel 1Folge 2vom 04.03.2026
92 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Metzgermeister Fidelis hat sich mit Fleiß ein neues Leben in Amerika aufgebaut. Nur die Sprache bereitet ihm und seiner Frau Eva noch Mühe. Hoffnung bringt die Begegnung mit Delphine aus Hamburg, die im Laden aushilft. Gegen das Heimweh gründet Fidelis einen Gesangsverein. Doch kaum fühlt sich die Familie angekommen, wird ihr Glück erneut erschüttert. Besetzung: Jonas Nay (Fidelis Waldvogel) Aylin Tezel (Delphine) Leonie Benesch (Eva) Claudia Kottal (Clarisse Straub) Gerhard Liebmann (Dr. Hagenau) Martin Leutgeb (Sheriff Hock) Sylvester Groth (Robert) Vladimir Korneev (Cyprian) Therese Hämer (Tante Lore) Regie: Uli Edel Kamera: Hannes Hubach Drehbuch: Doris Dörrie Ruth Stadler Musik: Jonas Nay David Grabowski Bildquelle: ORF/Constantin Film/MOOVIE GmbH/Walter Wehner

