Der Fall Natalia Grace
Folge vom 29.03.2024: Wer ist Natalia?
44 Min.Folge vom 29.03.2024Ab 12
Als Michael Barnett und seine Frau Kristine Natalia adoptierten, wollten sie dem kleinen Mädchen ein schönes Zuhause geben. Doch das Kind, das laut Geburtsurkunde sechs Jahre alt ist, hat bereits Schamhaare und ihre Periode. Auch sonst häufen sich die Überraschungen: Das Mädchen aus der Ukraine scheint nie ein Wort seiner Muttersprache gehört zu haben. Dafür spricht sie fließend Englisch und verhält sich ganz und gar nicht wie ein Kind. Während die Barnetts darüber rätseln, wie alt Natalia in Wirklichkeit sein könnte, verändert sich die Dynamik in der Familie: Nun lernen sie Natalias dunkle Seite kennen.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.