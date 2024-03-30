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Der Fall Natalia Grace

Auf der Suche nach der Wahrheit

TLCFolge vom 30.03.2024
Auf der Suche nach der Wahrheit

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Der Fall Natalia Grace

Folge vom 30.03.2024: Auf der Suche nach der Wahrheit

44 Min.Folge vom 30.03.2024Ab 12

Nachdem die Barnetts ihre kleinwüchsige Adoptivtochter allein in einem Apartment in Indiana zurückgelassen haben und verwahrlosen ließen, greift die Polizei ein: Eine Anklage wegen Kindeswohlgefährdung liegt vor. Da Michaels Prozess bevorsteht, tut er alles, um die Schuld auf Kristine abzuwälzen, von der er inzwischen getrennt ist. Auch die gemeinsamen Söhne des Ex-Ehepaares sagen aus, und Jacob verrät, dass er auf Anweisung seiner Mutter auf Natalias Bett urinieren musste. Noch ist unklar, wie alt das Mädchen wirklich ist. Doch die Staatsanwaltschaft hat Natalias leibliche Mutter jetzt ausfindig gemacht.

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