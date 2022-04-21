Der Farmhaus-Retter
Folge vom 21.04.2022: Mein Haus, sein Haus
42 Min.Folge vom 21.04.2022
Monica und Rob wollen das alte Farmhaus von Monicas Großeltern in ein Zuhause verwandeln, das genau zu ihnen passt. Ganz oben auf ihrer Wunschliste steht, Monicas persönliche Geschichte mit dem Haus zu erhalten und es gleichzeitig modern und funktional für ihre junge Familie zu gestalten. Mit dem großen Budget von 280.000 Dollar machen sich Jon und Kristina an die Arbeit, um aus dem veralteten Bauernhaus ein modernes Haus mit frischem Küstenflair zu machen. Um Monicas Kindheitserinnerungen in der Küche aufleben zu lassen, nimmt sich Jon besonders viel Zeit, um die Originalschränke von Monicas Großmutter zu renovieren und ihnen einen frischen Anstrich in Blau zu verpassen.
