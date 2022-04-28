Der Farmhaus-Retter
Folge vom 28.04.2022: Ein Haus in Ipswich
42 Min.Folge vom 28.04.2022
Jon und Kristina haben die Aufgabe, einen Altbau aus dem Jahr 1873 in ein lebendiges, modernes Zuhause für eine Familie mit drei kleinen Kindern zu verwandeln. Das Haus gehörte Bills Großeltern und ist voll von seinen Kindheitserinnerungen. Vor allem die einzigartige Wendeltreppe im Eingangsbereich macht das Haus zu etwas Besonderem. Der Rest ist jedoch dysfunktional und braucht dringend einen neuen Look. Alles läuft wie am Schnürchen, bis bei der Renovierung der Küche ein Problem auftritt, das teure Folgen hat. Designerin Kristina entführt die Familie in ein historisches Hotel voller leuchtender Farben und auffälliger Muster. Diesen stylischen Look lässt sie auch in das neue Zuhause einfließen.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.