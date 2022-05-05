Der Farmhaus-Retter
Folge vom 05.05.2022: Liebe auf den ersten Blick
42 Min.Folge vom 05.05.2022
Lindsay und Michael verliebten sich in ihr altes Bauernhaus, weil es kein Haus von der Stange war. Die einzigartige alte Farm braucht eine Menge Arbeit, damit der ausgefallene Grundriss und die winzige Küche für die kleine Familie funktioniert. Jon und Kristinas größtes Designproblem ist der massive Ziegelsteinkamin im Wohnzimmer. Um eine natürliche Atmosphäre ins Haus zu bringen, plant Kristina ein abstraktes Wandgemälde. Im Garten errichten sie ein Obst- und Gemüsebeet. Eine tierische Überraschung zum Schluss lässt den Hof wieder zu seinem alten Glanz zurückkehren.
