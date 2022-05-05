Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Farmhaus-Retter

Liebe auf den ersten Blick

HGTV Folge vom 05.05.2022
Liebe auf den ersten Blick

42 Min.

Lindsay und Michael verliebten sich in ihr altes Bauernhaus, weil es kein Haus von der Stange war. Die einzigartige alte Farm braucht eine Menge Arbeit, damit der ausgefallene Grundriss und die winzige Küche für die kleine Familie funktioniert. Jon und Kristinas größtes Designproblem ist der massive Ziegelsteinkamin im Wohnzimmer. Um eine natürliche Atmosphäre ins Haus zu bringen, plant Kristina ein abstraktes Wandgemälde. Im Garten errichten sie ein Obst- und Gemüsebeet. Eine tierische Überraschung zum Schluss lässt den Hof wieder zu seinem alten Glanz zurückkehren.

