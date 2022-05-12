Der Farmhaus-Retter
Folge vom 12.05.2022: Altersresidenz
42 Min.Folge vom 12.05.2022
Jon und Kristina nehmen eine wahrhaft süße Renovierung in Angriff, als sie das charmante Haus von 1910 der Bäckerin Katrina Marino übernehmen. Nach dem tragischen Verlust ihres Mannes wurde Katrina alleinerziehende Mutter ihrer beiden Kinder. Jetzt möchte sie ihr Haus neu gestalten, damit es besser zu ihrem Lebensstil und ihren Leidenschaften, insbesondere dem Backen, passt. Jon und Kristina haben die Vision, Katrinas Küche in ihre eigene kleine Backstube zu verwandeln – mit einer Speisekammer, die gleichzeitig als Back- und Dekorationsstation dient. Außerdem überraschen sie Katrina mit einem neuen Schlafzimmer mit einem riesigen Bad und einem begehbaren Kleiderschrank.
