Der Farmhaus-Retter
Folge vom 19.05.2022: Das Pferdefarmhaus
41 Min.Folge vom 19.05.2022
Corine und Michael erfüllten sich einen Traum und kauften eine große Pferdefarm in Ipswich, Massachusetts. Das Anwesen ist ein trubeliger Ort, an dem Reiter:innen ihre Pferde unterbringen, Reitunterricht und Turniere stattfinden. Doch das Wohnhaus der beiden muss dringend renoviert werden. Die beiden wünschen sich eine europäische Küche im englischen Landhaus-Stil, einen stimmungsvollen Clubraum zur Reithalle hin und einen neuen Wintergarten. Um die Geschichte des Hauses zu erhalten, bleibt innen vieles erhalten – und bekommt trotzdem ein zeitgemäße Überholung. Jon und Kristina müssen bei der Renovierung das knappe Budget und den sentimentalen Wert des Hauses im Auge behalten.
