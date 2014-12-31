Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 31.12.2014: Karls Kosmos
45 Min.Folge vom 31.12.2014Ab 12
Vor dem wichtigsten Termin des Jahres herrscht in Karl Geigers Edelschmiede Hochbetrieb. Beim Tuner Grand Prix auf dem Hockenheimring trifft sich die europäische Schrauber-Elite, um den Besten ihrer Zunft zu küren. Im vergangenen Jahr gewann der „Boss of Big Blocks“ die Krone mit einer 803 PS starken Corvette ZR1. Diesen Titel gilt es nun zu verteidigen. Das Team geht beim Prestige-Event mit drei Autos an den Start. Obendrein motzen die Kfz-Profis einen Serien-Mustang zum 800 PS-Monster auf und bauen einen Ford Raptor zur Pistenraupe um.
