Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 31.08.2015: Amerika ruft!
Folge vom 31.08.2015
Der „Boss of Big Blocks“ reist in die USA, das Land seiner automobilen Träume. Dort macht Karl Geiger auf einer der größten Auto-Auktionen des Landes gemeinsam mit seinem Freund Helmut Veidt Jagd auf preisgünstige Amischlitten. Die Suche nach einem Schnäppchen auf vier Rädern gestaltet sich zunächst schwieriger als angenommen, doch dann entdeckt der Kfz-Profi seinen Traumwagen: eine 1965er Corvette. Außerdem spielt der Geiger mit dem Gedanken, mit einem eigenen Rennteam in die europäische NASCAR-Szene einzusteigen.
Genre:Dokumentation, Auto
