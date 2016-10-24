Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 24.10.2016
45 Min.Folge vom 24.10.2016Ab 12

Highspeed und fette Motoren: Bei den “Rolling50 1000” duellieren sich sowohl Amateure als auch Profi-Tuner in hochgezüchteten Straßenautos mit reichlich Pferdestärken auf einer schnurgeraden Strecke von 1000 Metern. Karl Geiger muss sich bei den Beschleunigungsrennen in einem 996 PS starken Ford GT gegen getunte Allrad-Audis und Porsches 9ff behaupten. Anschließend nimmt der US-Car-Experte im Odenwald einen seltenen Scheunenfund unter die Lupe: Vom 69er-Modell des Mustang Boss 429 wurden nur 858 Exemplare gebaut.

