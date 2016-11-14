Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 14.11.2016: Roadtrip L.A.
45 Min.Folge vom 14.11.2016Ab 12
Karl Geiger ist im Land seiner automobilen Träume unterwegs und hält in Kalifornien Ausschau nach Schnäppchen auf vier Rädern. Neben zwei Pick-ups steht auch eine C2-Corvette auf der Einkaufsliste des US-Car-Experten. Daheim in der Edelschmiede kümmert sich das Team derweil um Karls Prestige-Projekt: Aus einem Oldtimer, Baujahr 1955, soll ein Dragster mit moderner Technik entstehen. Denn die Auto-Schrauber wollen mit dem Vehikel bei den NitrOlympX auf dem Hockenheimring an den Start gehen. Doch noch ist der Bel Air nicht fahrbereit.
