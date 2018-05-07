Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 07.05.2018: Immer Ärger mit der Polizei
Aus Neu mach Alt? Werkstattleiter Christoph hilft in dieser Folge einem Jeep Wrangler auf die Sprünge. Nach dem Umbau soll das Vehikel der „Mutter aller Geländewagen“ Konkurrenz machen - dem legendären Willys MB. An anderer Stelle sorgt ein nicht eingetragener Luftfilter für Ärger mit der Polizei. Das Ersatzteil haben die Kfz-Freaks erst am Vortag eingebaut - und bevor es zur TÜV-Abnahme geht, will das Team den Wagen Probe fahren. Aber die Gesetzeshüter nehmen die Sache sehr genau. Wird das modifizierte Fahrzeug konfisziert?
