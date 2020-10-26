Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 26.10.2020: Fetter Sound
44 Min.Folge vom 26.10.2020Ab 12
Bei einem V8-Motor muss nicht nur die Leistung stimmen, sondern auch der Sound. Aber beim Dodge Ram ist in dieser Hinsicht noch Luft nach oben. Deshalb lässt Karl Geiger eine neue Auspuffanlage für das Fahrzeug bauen. Beim weltgrößten Hersteller bekommt der US-Car-Experte exklusive Einblicke in die Produktion. „Blubbert“ der Prototyp, wie Karl sich das vorstellt? In der Münchner Werkstatt steht derweil ein Offroad-Vehikel auf der Hebebühne. Die Tuning-Profis von „GeigerCars“ machen einen Jeep Wrangler Rubicon mit diversen Extras fit für die Kiesgrube.
