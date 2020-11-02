Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 02.11.2020: Der Superjeep
44 Min.Folge vom 02.11.2020Ab 12
Ein Auto für grenzüberschreitende Abenteuer: Der Jeep Wrangler Rubicon hat werksseitig einiges zu bieten. Aber Karl Geiger und seine Mechaniker wollen noch mehr aus dem Fahrzeug herausholen. Die Tuning-Cracks legen in der Werkstatt noch eine Schippe drauf. Beim Härtetest in der Kiesgrube soll der aufgemotzte Offroader anschließend zeigen, was er kann. In dieser Folge stehen zudem zwei amerikanische Klassiker auf dem Prüfstand. Das Team erledigt letzte Arbeiten an einer Viper ACR und an einer Corvette C7, bevor es mit den Fahrzeugen auf die Rennstrecke geht.
