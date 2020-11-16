Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Geiger - Boss Of Big Blocks

Jagd nach der Bestzeit

DMAXFolge vom 16.11.2020
Jagd nach der Bestzeit

Der Geiger - Boss Of Big Blocks

Folge vom 16.11.2020: Jagd nach der Bestzeit

44 Min.Folge vom 16.11.2020Ab 12

Auf der Nordschleife schlägt die Stunde der Wahrheit. Dort wollen Karl Geiger und sein Team mit einer Viper ACR und einer Corvette C7 in den Olymp der schnellsten straßenzugelassenen US-Cars aufsteigen. Haben die Münchner Mechanik-Profis in der Werkstatt ganze Arbeit geleistet und alles aus den Fahrzeugen herausgeholt? Der „Boss of Big Blocks“ hofft in der Eifel auf gutes Wetter, denn seine Autos sollen auf dem legendären Kurs eine Zeit unter sieben Minuten fahren. Rennfahrer Daniel bringt die leistungsstarken Boliden auf der Rennstrecke bis ans Limit.

