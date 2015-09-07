Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 07.09.2015: Der Testlauf
45 Min.Folge vom 07.09.2015Ab 12
Karl Geiger möchte seine Rennwagen vor dem Tuner Grand Prix ausgiebig testen, doch der Hockenheimring ist komplett ausgebucht. Bis auf einen einzigen Termin, aber der ist schon in vier Tagen. Damit alle drei Autos bis dahin fahrtüchtig sind, greift der Chef in der Werkstatt selbst zum Schraubenschlüssel. Das Tagesgeschäft läuft in der US-Car-Schmiede währenddessen ganz normal weiter. Nachwuchs-Talent Dennis kümmert sich um den Mustang Shelby GT 500 eines Schweizer Kunden. Der Amischlitten wird auf 800 PS getunt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.