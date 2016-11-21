Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 21.11.2016: Sammlerträume
45 Min.Folge vom 21.11.2016Ab 12
Vom Pontiac über den Buick bis zum Eldorado: Ein Auto-Liebhaber will seine komplette Sammlung verkaufen. So eine Gelegenheit bekommt man nicht jeden Tag. Doch in welchem Zustand sind die US-Cars, und was verlangt der Besitzer für sein Eigentum? Karl Geiger macht sich in Norddeutschland ein Bild von der Lage. Anschließend streckt der Kfz-Profi seine Fühler nach einem Camaro COPO aus. Der Pistenrowdy aus dem Hause Chevrolet kommt mit 580 PS daher und ist das perfekte Vehikel, um auf der Rennstrecke richtig Gas zu geben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.