Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 11.12.2017: Das Dragster-Comeback
45 Min.Folge vom 11.12.2017
Karl Geiger will nach 18 Jahren Dragster-Pause zurück auf die Viertelmeile. Für das Comeback auf dem Hockenheimring hat sich der US-Car-Spezialist einen seltenen Werksdragster gesichert. Der Chevrolet Copo Camaro soll bei den „NitrOlympX“ vor rund 50 000 Besuchern groß auftrumpfen. Beim zweiten Mammutprojekt der Kfz-Profis ist dagegen der Wurm drin. Der Sattler hält sich bei der Innenausstattung des Bel Air nicht an den Abgabetermin und liefert obendrein minderwertige Arbeit ab – dieser Umstand wirbelt den Zeitplan der Autoschrauber durcheinander.
Genre:Dokumentation, Auto
