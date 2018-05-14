Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit Highspeed über die Landebahn: Beim Flugplatzblasen in Aalen feiert Karls Tochter ihr Debüt auf der Viertelmeile. Jaqueline geht dort mit einer 750 PS starken Corvette C7 Z06 mit Automatikgetriebe an den Start. Der „Boss of Big Blocks“ fungiert auf dem Beifahrersitz als Fahrlehrer - denn einen Dragster zu bändigen, will gelernt sein. Zudem lassen die Profi-Schrauber bei dem Motorsport-Event ihren Bel Air von der Leine. Der Wagen ist nach langen Querelen endlich einsatzbereit. Aber wird das US-Car den hohen Ansprüchen gerecht?

